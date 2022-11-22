Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в Балашихе

По прогнозам синоптиков, ледяной дождь и снег сегодня продлятся весь день. В связи с непогодой коммунальные службы округа переведены в усиленный режим работы. Будьте осторожны за рулем, на дорогах гололедица. Соблюдайте скоростной режим, по возможности сегодня лучше воспользоваться общественным транспортом вместо личного. Пешеходам также стоит быть внимательнее при переходе дорог

Сергей Юров.