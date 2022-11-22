22 ноября 2022, 12:05
Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в Балашихе
Расчищать от снега тротуары и дворы Балашихи вышли 1270 человек и 46 единиц специальной техники. Кроме того, на дорогах округа работают 15 комбинированных дорожных машин, 25 тракторов и 75 рабочих.
Реклама
Коммунальные службы Балашихи переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
По прогнозам синоптиков, ледяной дождь и снег сегодня продлятся весь день. В связи с непогодой коммунальные службы округа переведены в усиленный режим работы. Будьте осторожны за рулем, на дорогах гололедица. Соблюдайте скоростной режим, по возможности сегодня лучше воспользоваться общественным транспортом вместо личного. Пешеходам также стоит быть внимательнее при переходе дорог
Сергей Юров.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег, гололед и усиление ветра продлятся в Балашихе до конца дня.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Балашиха
Реклама
Реклама