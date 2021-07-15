Более 1,2 тысячи экскурсий посетили активные пенсионеры Подмосковья с начала года

Для подмосковных пенсионеров, которые не хотят сидеть дома, проект «Активное долголетие» с начала года провел больше 1,2 тысячи экскурсий. Все мероприятия проходят для участников бесплатно или со скидкой. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по туризму Московской области.

Все желающие пенсионеры из Подмосковья могут посетить пешеходные и автобусные экскурсии в рамках туристического проекта «Активного долголетия». Мероприятия проводят бесплатно или со скидкой. С начала года организовали более 1,2 тысячи экскурсий. Их посетили свыше 11 тысяч пенсионеров.

В экскурсионной программе «Активного долголетия» есть музеи со всего Подмосковья. Пенсионеры могут посетить Ногинский музейно-выставочный центр, усадьбу Кривякино, культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово», Пущинский музей экологии и краеведения, усадьбу Троицкое-Кайнарджи, историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», усадьбы Дубровицы и Лопасня-Зачатьевское и другие достопримечательности.

Больше всего посетителей от «Активного долголетия» побывали в Коломне, Истре, Сергиевом Посаде, Серпухове, Рузе.

В этом году пенсионеры посетили женский монастырь Серафимо-Знаменский скит и историко-художественный музей в Домодедове, прогулялись по Серпухову и заехали на Соборную гору и в музейно-выставочный центр.

Ступино встретило гостей историко-краеведческим музеем и Свято-Троицким Белопесоцким монастырем. Одной из любимых точек пенсионеров стал Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Истре.

Участники «Активного долголетия» положительно отзываются о новом туристическом проекте. Его продолжат, и еще больше пенсионеров смогут увидеть достопримечательности Подмосковья.

Сейчас участниками проекта «Активное долголетие» являются более 62 тысяч человек.