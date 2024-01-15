Подмосковье 15 января 2024, 15:15 Более 1,2 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье в 2023 году Unsplash

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Бесплатное лечение зубов под наркозом доступно для детей в Подмосковье. В 2023 году такой услугой воспользовались более 1,2 тысячи пациентов.

Иногда лечение зубов под наркозом рекомендовано при психоневрологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, иногда — по другим причинам. Предварительно пациента осматривают профильные специалисты, которые определяют такую необходимость.

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«Лечение стоматологических заболеваний под наркозом доступно в Московской областной и Домодедовской стоматологиях, а также в Одинцовской больнице. Важно, что услуга оказывается бесплатно, по полису ОМС», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

После лечения пациент еще некоторое время находится в палате, где за ним наблюдают анестезиологи и реаниматологи. Если все хорошо, ребенка выписывают.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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