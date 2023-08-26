Подмосковье 26 августа 2023, 17:46 Более 1,2 тысячи бизнес-площадок появилось в парках Подмосковья с начала года Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

В парках Московской области работают свыше 700 единиц малого и среднего предпринимательства, это 1236 бизнес-площадок. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

В Подмосковье запустили инвестиционный портал. Предприниматели могут посмотреть, какие услуги и точки уже существуют в парках, выбрать подходящее место для своего бизнеса, подать соответствующую заявку.

Реклама

«Рост числа бизнес-объектов в парках подтверждает, что правильное благоустройство и поддержка предпринимательства идут рука об руку. Планируем дальнейшее развитие в этом направлении», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Больше всего бизнес-точек в парке «Наташинский» в Люберцах, имени Лазутиной в Одинцове и «Елочки» в Домодедове. В общественных зонах работают аттракционы, веревочные лабиринты, стрельбища, пункты проката, кинотеатры и места для мастер-классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».