Подмосковье 27 августа 2023, 22:04 Более 1,2 тысячи баскетболистов сразились за Кубок имени Давида Берлина в Ногинске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Турнир по уличному баскетболу на Кубок Давида Берлина собрал в Ногинске более 260 команд. Это более 1,2 тысячи любителей и профессионалов. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Всех участников поделили по возрастам и полу. Отдельным зачетом в рамках соревнований прошли матчи семейных команд.

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«Каждый год в турнире принимают участие сотни команд из Подмосковья, Москвы и других регионов страны, интерес к нему всегда большой», — сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

В итоге среди юношей 2011 года рождения и младше первым стал клуб «Лобня», вторым — «Чеховские ястребы», третьим — «Арена» из Лыткарина. В той же возрастной категории среди девушек лучшими оказались «Фортуна» из Мытищ, вторыми — «Нара» из Наро-Фоминска и третьими — «Оптимистки» из Мытищ.

Среди юношей 2008–2010 годов рождения первое место заняла команда «Неформалы» из Мытищ, второе — «Спартак» из Люберец, третье — «Павловский Посад 1». Среди девушек того же возраста первыми стала команда «Электросталь», вторыми — «Наик» из Мытищ, третьими — «Тюльпан» из Мытищ.

Среди мужчин 2004–2007 годов рождения золото получили «Просто гении» из Мытищ, серебро — «Мытищи 2007-3», бронзу — «Спартак Ногинск» из Богородского. Среди женщин той же возрастной категории лучшей командой стала «Жел-дор окрыляет» из Балашихи, второй — баскетбольный клуб «Лобня», третьими — «Власиха».

Также участники соревновались в женских и мужских группах 1994–2003 годов рождения, 1989–1993 годов рождения и 1988 года рождения и старше. В семейном зачете первыми стали Saturn family из Раменского, вторыми — «Швецы» из Лыткарина и третьими — «Сахаповы» из Балашихи.

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