Подмосковье 05 апреля 2023, 15:51 Более 1,2 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

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Леса Подмосковья очистили от сухих, поврежденных и больных деревьев. За первый квартал года специалисты убрали 1238 таких экземпляров.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов подчеркнул, что об аварийных деревьях сообщают сами жители региона. Еще часть выявляют лесничие на осмотрах территорий.

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Больше всего старых и больных деревьев убрано из Подольского (400 штук), Истринского (172 штуки) и Клинского (166 штук) лесничеств.

Рубку назначают только в том случае, если имеются структурные изъяны ствола, гниль или обрыв корней, опасный наклон. В 2023 году во всех лесничествах Подмосковья планируется убрать более четырех тысяч аварийных деревьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.