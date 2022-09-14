Более 12 тысяч знаков направления поворота установили на дорогах Подмосковья | 360°

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Более 12 тысяч знаков направления поворота установили на дорогах Подмосковья

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Дорожные знаки появились на сложных участках с крутыми поворотами. Наибольший объем работ выполнили в Щелкове, Дмитрове, Сергиевом Посаде и Волоколамске.

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«В полном объеме завершили монтаж знаков на региональной сети дорог — установили более 12 тысяч указателей на 160 потенциально опасных участках. Это позволит предупредить и снизить число ДТП. Все знаки установлены непосредственно на вираже и в обязательном порядке присутствуют на поворотах с радиусом менее 30 метров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Более 1,4 тысячи знаков направления поворота установили в Щелкове на участках дорог от деревни Никифорово до деревни Шевелкино и от деревни Хлепетово до деревни Бобры. В Дмитровском округе почти 1,4 тысячи новых знаков обустроили, в том числе на участке от деревни Дьяково до деревни Целеево, а также на центральной дороге в поселке Муханки и на участке вблизи СНТ «Морозки». Более 900 знаков установили в Сергиевом Посаде, на опасных участках автодороги от деревни Кузьмино до деревни Нушполы. В Волоколамском округе появилось порядка 780 знаков на автодорогах Бражниково — Тепнево, Литвиново — Татищево и Шестаково — Шанино.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на региональной сети обустроили более 30 километров новых тротуаров, установили более 6,8 тысячи катафотов и порядка 120 новых светофорных объектов.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Дороги

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