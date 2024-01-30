Подмосковье 30 января 2024, 13:52 Более 12 тысяч жителей Подмосковья получат бесплатные путевки в санатории в 2024 году Пресс-служба администрации города или района

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Подмосковные льготники уже получили первые электронные путевки в санатории в этом году. С 1 января вся информация поступает в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

«Планируется, что в этом году в санаториях по региональной льготе отдохнут порядка 12 тысяч жителей Подмосковья — на эти цели выделено свыше 370 миллионов рублей. Еще 275 миллионов рублей запланировано на путевки для детей-инвалидов и их сопровождающих. Планируется, что в санатории поедут порядка 3,7 тысячи детей», — рассказал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

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Право на бесплатные путевки имеют ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории льготников. Чтобы отдохнуть в санатории, нужно записаться на прием к терапевту в поликлинике, оформить справку и подать заявление через региональный портал госуслуг. Проверить очередь можно с помощью онлайн-сервиса.

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