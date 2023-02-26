Подмосковье 26 февраля 2023, 16:08 Более 12 тысяч жителей Одинцова проводили зиму в парке Захарово

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В парке Захарово в Одинцове прошли масленичные гуляния с сожжением чучела Масленицы и блинами. На них пришли более 12 тысяч человек.

В начале праздника по парку прошел масленичный «поезд». Все учреждения культуры Одинцова готовились к этому дню: шили костюмы, репетировали песни и пляски и мастерили куклу Маслену.

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«Мы сделали Маслену стройной, с модельной внешностью, в платье и аксессуарах — все из натуральных материалов», — сообщила методист Захаровского дома культуры Тамара Маслова.

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Делегацию Дома культуры «Октябрь» из Голицына представили 20 артистов в народных костюмах. В центре шествия находилась двухметровая кукла Маслена с длинной русой косой и венком из цветов.

«Мы бросили все силы на подготовку к Масленице. Сделали нашу куклу, ученики художественного кружка расписали ее, сшили ей платье», — заявила ведущий методист КДЦ «Октябрь» Татьяна Смирнова.

Для гостей организаторы подготовили народные игры и конкурсы, фотозоны, блины и горячий чай.

Надувной аттракцион «Самовар» стал фаворитом этого дня. Его высота 7,5 метра, на площадке работали три инструктора, которые следили за выполнением техники безопасности и рассаживали детей в качели.

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