Подмосковье 10 января 2024, 11:50 Более 12 тысяч пациентов осмотрели в мобильных комплексах НИКИ детства в 2023 году Минздрав МО

Читать 360tv в

Врачи мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства осмотрели свыше 12 тысяч пациентов в 2023 году. Почти 900 ребят направили в многопрофильный стационар для углубленного обследования и лечения.

«Выезды наших специалистов помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. За прошлый год мобильный комплекс совершил 157 выездов в округа области. При необходимости маленькие пациенты направляются на углубленную диагностику или госпитализацию», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Реклама

В составе мобильных бригад работают пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог и врач ультразвуковой диагностики. В мобильном комплексе есть собственная лаборатория, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».