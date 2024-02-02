Подмосковье 02 февраля 2024, 15:33 Более 12 тысяч кормушек для птиц развесили в Подмосковье благодаря акции Минэкологии Фото Минэкологии

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Почти 12,8 тысячи жителей Подмосковья приняли участие в акции Минэкологии «Покорми птиц». Благодаря этому в разных городах появились тысячи кормушек, которые помогут пернатым пережить холода.

«К нашей ежегодной акция „Покорми птиц“ подключаются новые муниципалитеты. Самыми активными сейчас являются восемь городских округов: Люберцы, Чехов, Власиха, Долгопрудный, Егорьевск, Протвино, Реутов и Воскресенский», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В Люберцах развесили уже 1344 кормушки. На втором месте держится Воскресенск (906 кормушек), а на третьем — городской округ Протвино (473 кормушки).

Кормушка для птиц должна быть удобной, с бортиками и крышей. В качестве корма лучше всего подойдут нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушеных фруктов, а также несоленое свиное сало и крошки белого хлеба.

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