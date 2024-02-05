Подмосковье 05 февраля 2024, 17:47 Более 12 тысяч коммунальщиков привлекли к уборке улиц Подмосковья в выходные Пресс-служба ГУСТ МО

Читать 360tv в

Около 12 тысяч специалистов боролись с последствиями переменчивой погоды в Подмосковье 3 и 4 февраля. В выходные на территории Московской области температура воздуха переходила из минуса в плюс, а в некоторых округах наблюдались осадки в виде снега.

«В субботу и в воскресенье в среднем к уборке привлекли около 12 тысяч специалистов и примерно 600 единиц техники: тракторы с подметальным оборудованием, погрузчики и минипогрузчики, самосвалы», — сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Реклама

По ее словам, сейчас коммунальщики продолжают отрабатывать задания в системе СКПДИ. За два дня они выполнили более 3,7 тысячи задач.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».