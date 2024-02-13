Подмосковье 13 февраля 2024, 16:08 Более 12 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда за сутки Минтранс Московской области

Читать 360tv в

Дорожные службы обработали противогололедными материалами более 12,5 тысячи километров покрытия в Московской области за сутки. Такие меры необходимы, чтобы сделать дороги безопасными после ледяного дождя.

В работе задействовали более 1,2 тысячи машин и свыше тысячи рабочих. В приоритетном порядке проводят очистку и обработку проезжей части на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта.

Реклама

Региональный Минтранс призывает водителей быть предельно внимательными, по возможности отказаться от дальних поездок, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».