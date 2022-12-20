Подмосковье 20 декабря 2022, 23:55 Более 12 тысяч детей пригласили на губернаторскую елку в Подмосковье Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина рассказала о губернаторской елке в регионе РИА «Новости»

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Новогодние праздники устроят для 12 тысяч детей из Московской области 23 и 24 декабря в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что гостями губернаторской елки в этом году станут дети участников специальной военной операции, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-инвалиды и подопечные семейных центров.

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«Все гости получат сладкие подарки от губернатора Андрея Воробьева и заряд положительных эмоций», — заявила Каклюгина.

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В Министерстве социального развития Московской области добавили, что для детей организуют мастер-классы, анимационную. программу и покажут шоу с любимыми героями мультфильмов.

Во время новогодних каникул в Московской области также пройдут мероприятия, объединенные в рамках проекта «Зима в Подмосковье».