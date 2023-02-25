25 февраля 2023, 14:53
Более 12 тысяч человек посетили мероприятия в парках Подмосковья в День защитника Отечества
Порядка 12 тысяч жителей Московской области побывали на мероприятиях ко Дню защитника Отечества. Их организовали в 69 региональных парках.
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Так, участники памятных акций смогли не только возложить цветы к мемориалам, но и послушать военные песни на концертах, сделать своими руками открытки для участников СВО, пройти демонстрационный урок от пожарной части и представителей ГИБДД, увидеть выступления по дрессировке служебных собак.
Некоторые проходили полосы препятствий и мастер-классы военной подготовки. Для посетителей парков работала полевая кухня с чаепитиями и самоварами, а также выставки стрелкового оружия и парашютной техники.
Для самых маленьких зрителей в парке культуры и отдыха в Клину подготовили игровую программу «Будущий защитник».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
23 февраля
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