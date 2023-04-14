Подмосковье 14 апреля 2023, 13:36 Более 12 тысяч человек получили помощь через мобильное приложение подмосковной Системы-112 Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Система-112 Московской области запустила мобильное приложение в 2017 году. За это время операторы приняли около 12 тысяч электронных обращений.

Чаще всего с помощью приложения жители Подмосковья сообщают о ДТП и пожарах, вызывают врача на дом, а также пользуются опцией «Связанные контакты», чтобы видеть местоположение своих родных.

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Система-112 планирует добавить новые функции, которые будут доступны в мобильном приложении. Так, например, жители Подмосковья смогут оформить ДТП по европротоколу.

Обратиться к оператору через приложение можно несколькими способами: отправить свои координаты и персональные данные, позвонить или отправить СМС. Система-112 определяет местоположение заявителя с точностью от 10 до 30 метров, что значительно облегчает работу в поисках потерявшихся людей.

Кроме того, с помощью мобильного приложения можно отследить маршрут и расчетное время прибытия бригад скорой медицинской помощи и аварийной службы газа.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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