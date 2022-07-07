Более 12 тысяч человек обратились в Центр помощи при ДТП в Солнечногорске за год

Год назад в Солнечногорске открылся Центр помощи при ДТП. За это время туда успели обратиться уже больше 12 тысяч человек, которые попали в дорожные аварии без пострадавших. Примерно половина из них смогла получить помощь непосредственно в самом центре, проконсультироваться по всем вопросам и понять, как им действовать дальше.

Центр помощи при ДТП в Солнечногорске стал уже десятым по счету в Подмосковье. На текущий момент на территории области открыли свои двери 14 таких центров. Развитие подобной сферы помощи людям будет продолжаться — вскоре в Подмосковье откроются новые организации.

«Благодаря работе службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут, что снижает риски возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По сообщению МТДИ, центры помощи оказывают консультационную поддержку всем, кто попал в аварию и это не привело к пострадавшим. Например, специалисты помогают оформить все необходимые документы. Сделать это можно в дистанционном формате или же обратившись в центр помощи лично. Телефон «горячей линии» помощи при ДТП без пострадавших на территории Московской области: 8 (800) 444-58-34.