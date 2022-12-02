02 декабря 2022, 12:23
Более 12 миллионов человек посетили подмосковные парки осенью
Этой осенью более 12,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья. Мытищинский городской парк «Мира» стал самым популярным среди гостей и жителей региона.
В число наиболее посещаемых парков культуры и отдыха также вошли парки «Пехорка» и «Пестовский» в Балашихе, парк «Фабричный» в Дедовске, Городской парк Реутова и Химкинский парк «Экоберег». Каждый из них посетило более 300 тысяч гостей.
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«Парки Подмосковья всегда очень востребованны, их посещают ежегодно десятки миллионов людей. Поэтому вопросы безопасности и удобства посетителей наших парков для нас в приоритете», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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