Подмосковье 23 августа 2023, 14:47 Более 1,2 миллиона жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. Только с начала года данной возможностью воспользовались более 1,2 миллиона человек.

Сдать тест на ВИЧ можно в специальных кабинетах при поликлиниках по месту жительства или и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

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«Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность», — рассказал главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Отмечается, что тестирование на наличие ВИЧ-инфекции занимает не более 15 минут. Подробнее с информацией о процедуре можно ознакомиться на сайте или по телефонам: 8 (495) 681-38-10, 8 (495) 681-37-17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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