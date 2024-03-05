Подмосковье 05 марта 2024, 16:39 Более 1,2 миллиона цветов вырастили в питомнике «Вашутино» в Химках к 8 Марта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше 1,2 миллиона цветов различных сортов вырастили в городском округе Химки к Международному женскому дню. Тюльпаны, крокусы, гиацинты и гортензии из питомника «Вашутино» отправляют по всей России.

Луковицы цветов начали готовить еще в сентябре. Каждую из них в декабре вручную посадили в специальные контейнеры. Затем цветы до марта выращивали под присмотром агрономов.

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Садовый центр питомника «Вашутино» работает круглогодично. Помимо цветов, здесь выращивают плодовые и декоративные растения, которыми озеленяют городские пространства во всей Московской области. Питомник работает в Химках более 20 лет, на его территории проходят различные мастер-классы и экскурсии.

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