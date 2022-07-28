Более 1,2 миллиона справок по болезни для школьников оформили онлайн в Подмосковье

В Подмосковье организовано оформление справок по болезни для школьников в электронном виде. Это гораздо более удобно, чем получение бумажного документа. После того, как маленький пациент обращается к врачу, специалист заносит в систему данные, которые автоматически приходят на школьный портал.

Самое главное преимущество этого портала — это экономия времени, как для самих школьников, так и для врачей. Специалистам не нужно заполнять бумажные документы, а дети не смогут случайно потерять их или порвать.

«Данные о болезни школьника автоматически отражаются в школьном электронном журнале и доступны как учителям, так и родителям. За минувший учебный год таким образом было оформлено более 1,2 миллиона справок по болезни школьникам», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

При этом если врач не выписывает ребенка, а продлевает ему освобождение от занятий, все данные об этом тоже в автоматическом режиме отображаются в электронном виде.

Ранее стало известно, что Подмосковье перевело уже 95% государственных услуг в электронный вид. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что задача — сделать так, чтобы жители могли оформить все необходимое не выходя из дома. По его словам, эта новация продиктована временем.