25 апреля 2023, 17:45
Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства разложат для лесных животных в Подмосковье в мае
Май объявлен месяцем профилактики бешенства животных в Подмосковье. Специалисты Госветслужбы начнут массовую вакцинацию домашних, безнадзорных и лесных млекопитающих.
«Важная часть профилактики — раскладка вакцины для диких плотоядных животных. За сезон наши специалисты разложат более 1,2 миллиона доз препаратов против бешенства», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Специальные брикеты-приманки раскладывают на опушках леса, в пролесках и так далее. Это делается вручную там, где это возможно. В труднодоступные чащи препараты доставит малая авиация. Благодаря таким мероприятиям за последние пять лет в Московской области существенно снизили заболеваемость животных бешенством. С 2018 года количество зарегистрированных случаев низилось на 88%.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.
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