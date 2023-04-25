Подмосковье 25 апреля 2023, 17:45 Более 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства разложат для лесных животных в Подмосковье в мае Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Май объявлен месяцем профилактики бешенства животных в Подмосковье. Специалисты Госветслужбы начнут массовую вакцинацию домашних, безнадзорных и лесных млекопитающих.

«Важная часть профилактики — раскладка вакцины для диких плотоядных животных. За сезон наши специалисты разложат более 1,2 миллиона доз препаратов против бешенства», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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