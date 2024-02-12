Подмосковье 12 февраля 2024, 15:24 Более 1,2 миллиарда рублей выделят на наборы «Я родился в Подмосковье» в 2024 году Unsplash

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Свыше 1,2 миллиарда рублей предусмотрели на закупку подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» в 2024 году. В регионе продолжается работа по улучшению условий жизни семей с детьми.

В Подмосковье действуют семь федеральных и 17 региональных мер поддержки семей. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия создала систему поддержки семей с детьми, которой прежде не было. Однако еще остается много работы для улучшения условий жизни многодетных семей.

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Меры поддержки в Подмосковье постоянно развиваются и улучшаются. Одной из самых популярных является предоставление набора для новорожденных. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что это важная и полезная программа поддержки молодых семей.

Набор содержит все необходимое для первых месяцев жизни малыша, включая подгузники, пеленки, одежду, средства гигиены и другие предметы. Его получение позволяет родителям сэкономить значительные средства, которые они потратили бы на покупку всех этих вещей.

На реализацию меры поддержки в 2024 году выделили более 1,2 миллиарда рублей. Родители имеют возможность выбрать между получением набора вещей для малыша или денежной выплатой в размере 20 тысяч рублей. В прошлом году эту поддержку получили около 62 тысяч семей.

Чтобы получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату, необходимо заполнить электронную форму на портале «Госуслуг» Московской области. Документы можно подать в течение месяца после получения свидетельства о рождении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

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