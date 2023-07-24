Подмосковье 24 июля 2023, 15:01 Более 1,2 миллиарда рублей выделили на подарочные наборы для новорожденных в Подмосковье Фото: unsplash.com

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В 2023 году из бюджета Московской области на подарочные наборы семьям с новорожденным выделили 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Мособлдуме.

В этом году поддержку уже получили более 30 тысяч семей. Родители сами могут выбрать набор при выписке из роддома или выплату в 20 тысяч рублей, заявил глава комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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Всего получателями набора станут 64 тысячи семей.

«В июне Мособлдума провела круглый стол по теме демографии, в ходе которого была поддержана региональная программа по повышению рождаемости на 2023–2025 годы. Всего программа включает в себя более 30 мероприятий, в ней также было отмечено, что практику по предоставлению подарочного набора новорождённого необходимо продолжать и в дальнейшем», –добавил Голубев.

В наборы входят чепчик, утепленная шапочка, комплект носочков, костюм и другая одежда для малыша. Также родителям предоставят термометры для тела, воды, назальный аспиратор, различные кремы для матери, лактационные вкладыши и средства ухода за ребенком: нагрудник, клеенка, пеленки, салфетки, одеяло, ватные диски, постельное белье, присыпка и другие.

Заявление на выплату можно подать онлайн на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано десять миллионов человек.

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