Более 12 км Каширского шоссе отремонтировали в Ступине. Там появились тротуары, светофоры и остановки

В рамках программы капитального ремонта в Ступине завершили работы на участке Каширского шоссе с 84,1 по 96,5 км. Дорога проходит за деревней Старокурово на территории населенных пунктов Киясово и Починки до села Ситне-Щелканово, пересекая федеральные дороги А108 «Московское большое кольцо» и М4 «Дон».

«На участке Каширского шоссе общей протяженностью 12 км выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, заменены водопропускные трубы, укреплены обочины и кюветы, обустроена ливневая канализация», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения установлено более 915 дорожных знаков и девять светофорных объектов, устроены 15 остановочных пунктов, построены линии наружного освещения и порядка 15 тысяч квадратных метров новых тротуаров.

На отремонтированном участке также установили барьерное и перильное ограждения и нанесли дорожную разметку.

Каширское шоссе протяженностью порядка 100 км соединяет Москву и подмосковный город Кашира, на территории Ступинского городского округа дорога является дублером платной трассы, обеспечивая проезд более чем 26 тысячам автомобилей в сутки.

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Ранее были завершены работы на участке Каширского шоссе с 73,2 по 84 км, таким образом, в текущем году капитально отремонтировано свыше 23 км. Также продолжается ремонт участка дороги с 51,5 км по 56 км, проходящего по территории городского округа Домодедово, работы планируется завершить в 2020 году.