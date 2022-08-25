Более 12 километров дорог отремонтировали в Талдоме

Дорожные службы в Талдомском округе отремонтировали покрытие на 12 участках дорог длинной почти в 12,5 километра. В Минтрансе Подмосковья сообщили об обновлении четырех участков региональной сети по программе «Безопасные качественные дороги». Их протяженность составила более семи километров.

«В Талдоме продолжается ремонт дорожной сети — покрытие заменили на четырех региональных и восьми муниципальных дорогах общей протяженностью почти 12,5 километра. Всего в этом сезоне к осени в Талдоме отремонтируют почти 17 километров на 17 участках дорог. Благодаря проведенным работам проезд будет комфортнее и безопаснее для 48 тысяч жителей округа», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожное полотно обновили на двух участках дороги «Дмитров — Талдом», эта трасса соединяет два округа. Более 30 тысяч автомобилистов проезжают по этому участку дороги ежедневно.

Источник фото: Минтранс Подмосковья

Полотно заменили на отрезке «Талдом — Нерль». По решению жителей отреставрировали покрытие на улицах Дубенская и Вербилки, также планируется отремонтировать улицы Дарвина и Новую.

На муниципальной сети отремонтировали дороги в деревнях Васино, Кутачи и Юркино. В Талдоме отреставрировали полотно на улицах Клычкова и Победы.