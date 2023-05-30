Подмосковье 30 мая 2023, 17:04 Более 12 гектаров земли обработали от борщевика в Солнечногорске

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Территорию 45 участков общей площадью более 12,5 гектаров обработали от борщевика Сосновского в Солнечногорске. Также специалисты окосили почти гектар земли.

Всего от борщевика обработают около 74,5 гектаров муниципальной и неразграниченной государственной земли в округе. С опасным сорняком борются как химическим, так и механическим способом.

Сейчас для этого задействованы три бригады специалистов. Подрядная организация завершит первый этап работ к началу августа. Привлекают к этому и сельские хозяйства. Они для борьбы с борщевиком проводят опашку земли и сеют траву.

«Работа ведется во всех территориальных управлениях округа. Также мы усилим работу с собственниками частных территорий, которые обязаны содержать свои владения в порядке и своевременно ликвидировать борщевик», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Сообщить о борщевике можно в отдел сельского хозяйства администрации Солнечногорска по телефону: 8 (4962) 63-13-30.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать сельхозпредприятия региона.

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