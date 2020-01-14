Более 116 тысяч человек обследовали в онкодиспансере Балашихи в 2019 году

В консультативно-диагностическом центре Московского областного онкодиспансера в Балашихе обследовали более 116 тысяч человек в 2019 году. Об этом сообщил главный врач медучреждения Владимир Асташов во время оперативного совещания главы городского округа Сергея Юрова.

В совещании приняли участие сотрудники администрации Балашихи, здравоохранения городского округа, а также представители МЧС, МВД, прокуратуры, Совета депутатов и Общественной палаты.

«Количество пациентов, которое прошло через наш консультативно-диагностический центр Московского областного онкологического диспансера в 2019 году, составило более 116 тысяч человек. Это около трети от тех пациентов, которые стоят на диспансерном наблюдении в Московской области. Всего у нас их около 250 тысяч», — сказал Владимир Асташов.

Он добавил, что в 2020 году планируется приступить к строительству нового хирургического корпуса медучреждения. Проект проходит государственную экспертизу.

Также в 2020 году в городском округе планируется начать строительство новой областной больницы в микрорайоне Ольгино со стационаром на 1080 коек.