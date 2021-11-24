Более 112 тысяч животных вакцинировали от бешенства мобильные ветбригады Подмосковья в 2021 году

Мобильные ветеринарные бригады Подмосковья вакцинировали против бешенства более 112,5 тысячи домашних и сельскохозяйственных животных в текущем году. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что специалисты осуществили более 2,8 тысячи выездов для иммунизации животных. Всего были задействованы 104 выездные бригады.

Ветспециалисты Подмосковья проводят выездную вакцинацию животных против бешенства во всех населенных пунктах области, в том числе в СНТ, дачных кооперативах и коттеджных поселках.

«В целях повышения эффективности проводимой работы врачи ветеринарных станций предварительно проводят рабочие встречи с представителями администрации муниципальных образований. Обсуждаются графики выездов бригад по вакцинации животных против бешенства, уточняется количество животных, подлежащих вакцинации», — отметил Сергей Воскресенский.

Прививку против бешенства своему питомцу можно сделать бесплатно. Всю интересующую информацию готовы предоставить специалисты Единого контакт-центра ветеринарной службы Московской области по номеру: +7 (495) 668-01-25.