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    24 ноября 2021, 11:54

    Более 112 тысяч животных вакцинировали от бешенства мобильные ветбригады Подмосковья в 2021 году

    Мобильные ветеринарные бригады Подмосковья вакцинировали против бешенства 112,5 тысячи животных

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Мобильные ветеринарные бригады Подмосковья вакцинировали против бешенства более 112,5 тысячи домашних и сельскохозяйственных животных в текущем году. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

    Более 112 тысяч животных вакцинировали от бешенства мобильные ветбригады Подмосковья в 2021 году | Изображение 1

    Министр добавил, что специалисты осуществили более 2,8 тысячи выездов для иммунизации животных. Всего были задействованы 104 выездные бригады.

    Более 112 тысяч животных вакцинировали от бешенства мобильные ветбригады Подмосковья в 2021 году | Изображение 2

    Ветспециалисты Подмосковья проводят выездную вакцинацию животных против бешенства во всех населенных пунктах области, в том числе в СНТ, дачных кооперативах и коттеджных поселках.

    «В целях повышения эффективности проводимой работы врачи ветеринарных станций предварительно проводят рабочие встречи с представителями администрации муниципальных образований. Обсуждаются графики выездов бригад по вакцинации животных против бешенства, уточняется количество животных, подлежащих вакцинации», — отметил Сергей Воскресенский.

    Более 112 тысяч животных вакцинировали от бешенства мобильные ветбригады Подмосковья в 2021 году | Изображение 3

    Прививку против бешенства своему питомцу можно сделать бесплатно. Всю интересующую информацию готовы предоставить специалисты Единого контакт-центра ветеринарной службы Московской области по номеру: +7 (495) 668-01-25.