Подмосковье 09 января 2024, 11:23 Более 110 тысяч человек посетили лыжные трассы Подмосковья с начала сезона Пресс-служба Минблаго МО

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С начала зимы лыжни Подмосковья посетили 113 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до одного километра и 31 лыжня с протяженностью от одного до 17 километров», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Рядом с большинством лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости.

Уточняется, что этой зимой десять новых лыжных трасс обустроили по программе губернатора «Парки в лесу». Так, они появились в Балашихе, Домодедове, Лыткарине и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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