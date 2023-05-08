Подмосковье 08 мая 2023, 15:03 Более 110 тысяч жителей Подмосковья передали показания счетчиков с помощью голосового помощника в апреле Мин ЖКХ

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Более 110 тысяч жителей Московской области передали показания счетчиков с помощью голосового помощника и чат-бота подмосковного единого расчетного центра (МосОблЕИРЦ). Об этом сообщила пресс-служба регионального МинЖКХ.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, в течение апреля жители региона воспользовались автоматическими сервисами 114 414 раз. Из них 111 449 абонентов передали показания приборов учета через голосового помощника и 2965 человек — с помощью чат-бота Федота.

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Также в ведомстве напомнили, что отправить информацию о счетчиках можно по номеру телефона 8 (499) 444-01-00. На вопрос системы «Скажите, что вас интересует?» нужно ответить «Показания» и следовать инструкциям. При первом обращении необходимо продиктовать номер лицевого счета, система зафиксирует информацию и не потребует подробные данные в будущем.

Чат-бот Федот находится на сайте МосОблЕИРЦ. С помощью виртуального помощника можно передать показания приборов учета, узнать текущий баланс, а также получить информацию об адресах и режимах работы клиентских офисов. Автоматизированные сервисы единого расчетного центра работают ежедневно, с 6:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности личного общения с жителями.

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