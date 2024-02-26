Подмосковье 26 февраля 2024, 23:08 Более 110 специалистов ГУСТ Подмосковья следили за порядком в регионе на выходных ГУСТ МО

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Сотрудники ГУСТ МО активно следили за порядком в минувшее выходные. Специалисты подчеркивают, что праздничные дни не должны отражаться на уборке территорий.

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что на выходных за порядком в Подмосковье следили 115 сотрудников.

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«За три дня специалисты проконтролировали устранение более 30 навалов мусора, например, привели в порядок несколько локаций в Воскресенске на улицах Беркино, дом 6, Калинина, дом 11, Мичурина, Осипенко», — указала Светлана Аипова.

В ГУСТ МО отметили, что инспекторы следили за плановой зачисткой территорий, особенно в период переменчивой погоды. Были проведены работы по очистке более 470 территорий в Балашихе, в том числе на улицах Брагина и проспекте Героев.

Цифровые методы контроля и надзора также применялись в работе. Система «Безопасный регион» выявила около 270 нарушений, которые были переданы на доработку. Например, в Рузском районе выявили случаи несвоевременной уборки и складирования грязного снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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