Более 110 медиков пришли работать в больницы Подмосковья после целевого обучения

С начала 2019 года в медицинские организации Московской области вышли на работу 113 врачей, закончивших обучение в вузах по целевому направлению. Из них 18 — специалисты первичного звена, 95 — узкопрофильные специалисты.

Привлечение медицинских кадров — одна из ключевых задач Министерства здравоохранения Московской области.

«Целевое обучение позволяет нашим медорганизациям готовить необходимые кадры. После окончания обучения студенты приходят на работу в те больницы и поликлиники, с которыми заключали договора на целевое обучение», — рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

Попасть к врачу стало проще. 22 медика пришли на работу в медучреждения Звенигорода в этом году Подробнее

По словам министра, больше всего целевиков в этом году вернулось на работу в Раменскую больницу — семь врачей.

Екатерина Огнева отметила, что в этом году по целевым направлениям в медицинские вузы поступили 656 жителей Подмосковья.

Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России — Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Рязанским и Тверским медицинскими университетами, а также другими учебными заведениями.