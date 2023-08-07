Подмосковье 07 августа 2023, 19:18 Более 110 человек заблудились в подмосковных лесах за неделю Комитет лесного хозяйства Московской области

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На прошлой неделе в лесах Московской области потерялись 112 человек. Из них 90 жителей сбились с пути в будни, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По словам зампреда, все вернулись домой к своим родным и близким. Он уточнил, что сигналы о помощи поступали из всех подмосковных лесничеств. Больше всего потерявшихся было в Волоколамском — 13 человек, Ногинском — 12 человек, Клинском — 11 человек и Дмитровском — столько же. Большинство из них — пожилые люди с заболеваниями.

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«В Волоколамском лесничестве в лес ушла глухая женщина 76 лет, в Московском учебно-опытном — заблудилась 50-летняя дама с собакой, в Виноградовском — два друга по 60 лет каждому, в Звенигородском — семейная пара (и муж, и жена старше 70 лет), в Шатурском — женщина, больная сахарным диабетом, 62 лет, в Сергиево-Посадском — пожилой мужчина в возрасте 75 лет», — уточнили в Комлесхозе.

Жителям региона напомнили о правилах похода в лес. Нельзя уходить в лес без средств связи, перед походом нужно предупреждать родных о направлении, по пути следует запоминать ориентиры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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