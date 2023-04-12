Подмосковье 12 апреля 2023, 18:12 Более 1,1 тысячи жилых домов отремонтируют в Подмосковье до конца года

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Жилищные условия более 150 тысяч жителей улучшат в этом году в Подмосковье — об этом в эфире программы «Область перемен» сообщил представитель Фонда капитального ремонта МКД Александр Шаповалов. Другие гости рассказали о растущей популярности волонтерства и экологические акции.

Капитальный ремонт

Взносы на капремонт увеличились в России с 1 декабря 2022 года, когда проводилось индексирование тарифов ЖКХ. Гость программы «Область перемен» Александр Шаповалов объяснил, с чем это связано.

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«Одной из основных причин увеличения взноса стало удорожание стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. По расчетам экспертов, обоснованный тариф в Подмосковье должен составлять порядка 55 рублей за квадратный метр. Однако минимальный размер взноса — 14 рублей с метра — удовлетворяет критерию доступности для населения», — рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта МКД Подмосковья Александр Шаповалов.

В 2023 году запланировано отремонтировать 1151 многоквартирный дом в Подмосковье. В том числе заменят 450 лифтов и 130 кровель, приведут в порядок 98 фасадов и 13 фундаментов.

Доброе дело

Подмосковные волонтеры не тратят личное время, а дарят его нуждающимся. На счету у добровольцев тысячи выполненных дел.

Один из активных участников «Волонтеров Подмосковья» — Егор Балев — рассказал о растущей популярности движения. Активист является лауреатом ежегодной премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и премии «Медиана». В составе делегации ездил в зону СВО и за свою работу награжден нагрудным знаком Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Мы расширяемся, все больше добровольцев записываются к нам, мы работаем одним большим механизмом. Сегодня инициатив по открытию новых штабов все больше и больше. Уже 32 тысячи молодых тысяч людей записаны на нашей платформе», — рассказал Балев.

В день эфира еще один новый штаб «Волонтеров Подмосковья» открыли на базе школы имени Героя России Дениса Межуева в Наро-Фоминске.

Игра на чистоту

Экологический квест проведут 13 апреля в Рузе. В мероприятии «Нескучный субботник» примут участие школьные команды, которые будут собирать мусор, сортировать его и зарабатывать баллы. Победители получат призы.

«В 2015 году мы организовали свой проект и назвали его „Эко-Руза“. Задача — поддержание чистоты и ликвидация стихийных свалок на природе. Наш округ по праву считается одним из наиболее экологически чистых в Подмосковье и нам бы хотелось сохранить этот статус», — рассказала инициатор акции, начальник отдела ресурсного центра Рузского округа Надежда Квасова.