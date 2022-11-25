Подмосковье 25 ноября 2022, 10:51 Более 1,1 тысячи выписок из амбулаторной карты заказали онлайн в Подмосковье за месяц Unsplash

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Новую онлайн-услугу по выпискам из амбулаторных карт успели оценить жители Подмосковья. За месяц сервисом воспользовались больше 1,1 тысячи раз.

«Пациенты, которые прикреплены к одной из поликлиник региона, могут в любое удобное время заказать выписку из медицинской карты. Сделать это можно на региональном портале или в его мобильном приложении», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Результат появится в личном кабинете в течение трех рабочих дней. Выписка будет содержать информацию о состоянии здоровья пациента в произвольном периоде, который задаст сам пользователь. Например, можно заказать данные за последний месяц, а можно — за три года. В выписке будут протоколы осмотров врачей, диагнозы и назначенное лечение, а также результаты анализов.

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Услуга предоставляется бесплатно. Посещать поликлинику не нужно.

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