Более 1,1 тысячи нарушений масочного режима выявили в общественных местах Подмосковья

В Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима. За последние три дня инспекторы Госадмтехнадзора выявили более 1,1 тысячи нарушений в общественных местах. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Инспекторы Госадмтехнадзора проводят рейды в общественных местах Подмосковья вместе с сотрудниками полиции, администрации и общественниками. Они следят за соблюдением масочного режима.

Проверки проходят в торговых центрах, на железнодорожных станциях, в магазинах, на автомобильных заправках.

«За минувшие три дня проведено более 140 рейдов в 53 муниципальных образованиях Московской области. В результате рейдов на территории Подмосковья административно-техническими инспекторами проверено свыше 2100 объектов, пресечено 1125 нарушений масочного режима на объектах розничной торговли», — рассказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Он добавил, что со всеми индивидуальными предпринимателями и представителями организаций, где выявили нарушения, провели разъяснительные работы. Вход в общественные места, находящиеся в зданиях, без масок запрещен. Это касается аптек, магазинов, торговых центров, кафе.