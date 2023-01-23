23 января 2023, 18:31
Более 1,1 тысячи кровель капитально отремонтировали в Подмосковье в 2022 году
В Московской области продолжается реализация программы по капитальному ремонту кровель. В ее рамках обновили уже 9 тысяч крыш многоквартирных домов.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что в 2022 году Фонд капитального ремонта отремонтировал 1,16 тысячи кровель. Таким образом, план работ на прошлый год был полностью выполнен.
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«Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.
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Он также подчеркнул, что во время работ на высоте специалисты используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности.
После завершения работ по капитальному ремонту общего имущества МКД действует пятилетний гарантийный срок. В течение этого времени подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество ремонта.
Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов на интерактивной карте Фонда капитального ремонта, размещенной на сайте.
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Ремонтные работы
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