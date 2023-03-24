Подмосковье 24 марта 2023, 17:35 Более 1,1 тысячи ям устранили при ремонте дорог в Химках с начала года

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Дорожники усилили работы по ямочному ремонту в Химках. С начала года они уже отремонтировали 1173 поврежденных участка дорог. Всего в округе зарегистрировано более 1700 ям, образовавшихся из-за скачков температуры.

Сейчас в ремонте дорог округа задействовано семь бригад и 39 единиц техники, в том числе грузовые автомобили, эвакуаторы-манипуляторы, погрузчики, катки и средства малой механизации. К апрелю специалисты «Объединенного городского хозяйства» планируют выйти на средние показатели — ремонт 120 ям в день.

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«К 15 апреля планируем закрыть более семи тысяч квадратных метров по ямочному ремонту», — рассказал начальник отдела МБУ «Объединенное городское хозяйство» Максим Томин.

Контроль за выполнением ремонта на дорогах Подмосковья осуществляют через автоматизированную систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры. В программе фиксируют дефекты, и исполнитель автоматически получает задание со сроками. После подрядчики должны отчитаться, подтвердив выполнение работ с помощью фото и видео в мобильном приложении.

Также в апреле начнется капитальный ремонт 10 участков дорог. Среди них — улица Ивановская в Новогорске, улица Маяковского и съезд с улицы Первомайской в Сходне, участок Свистуха-Вашутино в Старых Химках. Работы завершат осенью.

«Приближается традиционный апрельский месячник по благоустройству, когда мы приводим город в порядок после зимы. Ямочный ремонт — один из первых этапов этой работы. Специалисты „Объединенного городского хозяйства“ и дальше продолжат мониторинг состояния дорог в городе. Все проблемные участки будут отремонтированы», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года. Он разгрузит улицы от заторов и значительно улучшит ситуацию на дорогах.

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