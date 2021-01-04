Более 1,1 тысячи единиц спецтехники очистит дороги Подмосковья от снега

Дорожные службы Подмосковья борются с последствиями мощного снегопада. На очистку дорог вышло более 1,1 тысячи единиц спецтехники. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«На дороги Подмосковья выведено более 1170 единиц спецтехники для ликвидации последствий снегопада. Ведутся работы по очистке проезжей части на основных региональных вылетных дорогах, проездах по маршрутам общественного транспорта», — заявил Гержик.

Министр добавил, что главный приоритет дорожных служб — безопасный проезд по основным магистралям региона. По словам Гержика, при необходимости будет задействована дополнительная техника.

Дороги с интенсивным движением очищают спустя три-пять часов после снегопада, менее загруженные — спустя четыре-пять часов после осадков.

Сегодня в Московской области весь день будет идти снег. До 21:00 в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Гололедица на подмосковных дорогах сохранится до 6 января.