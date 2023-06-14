Подмосковье 14 июня 2023, 16:44 Более 1,1 тысячи домов отремонтируют в Подмосковье в этом году ФКР

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В этом году в Московской области капитально отремонтируют свыше 1,1 тысячи многоквартирных домов. В министерстве ЖКХ региона пояснили, что во время работ будут применяться передовые и энергосберегающие технологии.

«Преимущества, которые получают жители дома после капитального ремонта — это повышение комфорта проживания, увеличение срока службы здания, улучшение энергоэффективности, снижение затрат на содержание, улучшение безопасности и облика здания», — заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский подчеркнул, что капитальный ремонт в этом году позволит улучшить качество жизни 150 тысяч человек. Кроме того, за полгода заменят 450 лифтов, обновят системы газоснабжения в 779 МКД и кровли на 130 объектах.

С адресным перечнем работ можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что 36% всех жалоб жителей Подмосковья в сфере ЖКХ приходится на работу управляющих компаний.

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