14 июня 2023, 16:44
Более 1,1 тысячи домов отремонтируют в Подмосковье в этом году
В этом году в Московской области капитально отремонтируют свыше 1,1 тысячи многоквартирных домов. В министерстве ЖКХ региона пояснили, что во время работ будут применяться передовые и энергосберегающие технологии.
«Преимущества, которые получают жители дома после капитального ремонта — это повышение комфорта проживания, увеличение срока службы здания, улучшение энергоэффективности, снижение затрат на содержание, улучшение безопасности и облика здания», — заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.
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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский подчеркнул, что капитальный ремонт в этом году позволит улучшить качество жизни 150 тысяч человек. Кроме того, за полгода заменят 450 лифтов, обновят системы газоснабжения в 779 МКД и кровли на 130 объектах.
С адресным перечнем работ можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что 36% всех жалоб жителей Подмосковья в сфере ЖКХ приходится на работу управляющих компаний.
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ЖКХ
Ремонтные работы
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