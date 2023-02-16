Подмосковье 16 февраля 2023, 11:30 Более 1,1 тысячи человек прошли реабилитацию в Черноголовке за год

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Свыше 1,1 тысячи человек прошли реабилитацию в поликлинике городской больницы в Черноголовке в 2022 году. Пациенты проходили восстановительное лечение после заболеваний ЦНС, опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических и других заболеваний.

Пройти реабилитацию в поликлинике можно, получив направление от лечащего врача — терапевта, невролога, кардиолога, травматолога или онколога. В лечение входит: физиотерапия, ЛФК, массаж, ванный зал и грязелечебница.

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Реабилитационная программа составляется лечащим врачом для каждого пациента индивидуально. В обязательном порядке человек должен пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Если пациент находился на стационарном лечении, ему необходимо принести выписку к участковому терапевту для постановки на диспансерный учет.

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