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    18 ноября 2021, 18:03

    Более 11 тысяч жителей Серебряных Прудов сделали прививку от коронавируса

    В Серебряных Прудах 11 600 местных жителей вакцинировались от коронавируса

    Ольга Назаркина

    Прививку от коронавируса в Серебряных Прудах сделали уже более 11 тысяч местных жителей. В городском округе работают девять пунктов вакцинации. Каждый день медики вакцинируют около 60 человек.

    Более 11 тысяч жителей Серебряных Прудов сделали прививку от коронавируса

    «В настоящий момент времени, если взять взрослое население, привито у нас 11 600 наших граждан, это где-то порядка 65%. Конечно, понимаем, чтобы создать общий иммунитет, надо не останавливаться, двигаться вперед, поэтому призываем наших граждан обязательно сделать прививку, потому что, кто бы что ни говорил, единственная защита от COVID-19 — это вакцинация», — рассказал глава городского округа Олег Павлихин.

    В первую очередь врачи рекомендует сделать прививку людям старше 60 лет. Именно они находятся в группе риска. При заражении пациенты старшего возраста тяжелее болеют, вероятны и более серьезные осложнения.

    Главный врач Серебряно-Прудской центральной районной больницы Виктор Растегаев пояснил, что к этому возрасту многие имеют хронические заболевания, которые делают протекание ковида тяжелее.

    «[Сказывается] тяжесть течения самого заболевания COVID-19, да еще активизация вот этих вот заболеваний сопутствующих из-за этого, к сожалению, они находятся под большей угрозой», — подчеркнул специалист.

    Для того чтобы остановить пандемию, необходима выработка коллективного иммунитета. Подмосковье находится в лидерах по его уровню среди других регионов.