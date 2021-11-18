Более 11 тысяч жителей Серебряных Прудов сделали прививку от коронавируса

Прививку от коронавируса в Серебряных Прудах сделали уже более 11 тысяч местных жителей. В городском округе работают девять пунктов вакцинации. Каждый день медики вакцинируют около 60 человек.

«В настоящий момент времени, если взять взрослое население, привито у нас 11 600 наших граждан, это где-то порядка 65%. Конечно, понимаем, чтобы создать общий иммунитет, надо не останавливаться, двигаться вперед, поэтому призываем наших граждан обязательно сделать прививку, потому что, кто бы что ни говорил, единственная защита от COVID-19 — это вакцинация», — рассказал глава городского округа Олег Павлихин.

В первую очередь врачи рекомендует сделать прививку людям старше 60 лет. Именно они находятся в группе риска. При заражении пациенты старшего возраста тяжелее болеют, вероятны и более серьезные осложнения.

Главный врач Серебряно-Прудской центральной районной больницы Виктор Растегаев пояснил, что к этому возрасту многие имеют хронические заболевания, которые делают протекание ковида тяжелее.

«[Сказывается] тяжесть течения самого заболевания COVID-19, да еще активизация вот этих вот заболеваний сопутствующих из-за этого, к сожалению, они находятся под большей угрозой», — подчеркнул специалист.

Для того чтобы остановить пандемию, необходима выработка коллективного иммунитета. Подмосковье находится в лидерах по его уровню среди других регионов.