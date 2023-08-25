Подмосковье 25 августа 2023, 11:45 Более 11 тысяч жителей Подмосковья заключили договор на ТО газового оборудования за месяц Мособлгаз

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Согласно действующему законодательству, собственники домовладений ответственны за безопасную эксплуатацию газа в быту. Они обязаны поддерживать исправное состояние оборудования. Для этого не реже одного раза в год необходимо проводить техническое обслуживание.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, постановлением правительства России от 14 мая 2013 года предусмотрено наличие у потребителя договора на ТО внутридомового газового оборудования с профильной организацией. Так, специалисты ежегодно проводят проверку, выявляют и устраняют неисправности.

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Если собственник отказывается заключать договор или не пускает специалистов в помещение, компания «Мособлгаз» может приостановить подачу газа до устранения нарушений.

Только за последний месяц в Подмосковье заключили более 11 тысяч договоров на техобслуживание, а с начала года «Мособлгаз» провел проверки более чем у 170 тысяч жителей Московской области.

С 1 января 2024 года в регионе вводится новая схема ТО газового оборудования в многоквартирных домах — его будет осуществлять только АО «Мособлгаз». График обслуживания опубликуют на сайте компании 20 декабря. За 20 дней до начала работ жителям отправят электронные уведомления с датой, а в подъездах разместят объявления.

Напомним, Подмосковье — первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию.

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