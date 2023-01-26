Подмосковье 26 января 2023, 16:05 Более 11 тысяч семейных пар из Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни в 2022 году

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Выплату к юбилею совместной жизни получили в прошлом году более 11 тысяч 300 семейных пар из Подмосковья. Мера поддержки распространяется на тех супругов, кто прожил в браке 50 лет и более.

«В этом году на выплаты юбилярам выделено более 66,6 миллиона рублей. Оформить услугу может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В Министерстве социального развития напомнили, что заявление на выплату нужно подать на региональном портале госуслуг только один раз. Затем выплата будет поступать автоматически.

На 50 лет супружеской жизни выплачивается пять тысяч рублей, на 55 лет — шесть, на 60 лет — семь, на 65 лет — восемь, на 70 лет и более — девять тысяч рублей.

Губернатор Андрей Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов, сирот и бизнеса в Подмосковье. По его словам, помощь людям, попавшим в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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