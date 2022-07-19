Более 11 тысяч человек воспользовались речным транспортом в Подмосковье с мая

В Подмосковье с начала сезона водной навигации речной транспорт остается достаточно популярным. В этом году им воспользовались уже больше 11 тысяч пассажиров, это на 5% больше, чем в прошлом году.

Сейчас речной транспорт в Московской области курсирует по трем водным маршрутам. Это река Москва в Лыткарине, река Ока в Коломне и Серпухове. Самый популярный из речных маршрутов — Лыткарино — Андреевское. Всего за десять минут судно проходит порядка 800 метров, оно рассчитано на 10 человек. Ожидается, что погодные условия позволят этому транспорту ходить до 20 ноября. Им воспользовались сразу 6,5 тысячи пассажиров с мая этого года.

В Серпухове речным транспортом воспользовались порядка трех тысяч человек. Там судно курсирует от причала «Серпухов» до причала «Сады». Расстояние четыре километра теплоход проходит примерно за 40 минут, он рассчитан на 60 пассажиров. В Коломне по маршруту причал «Бочманово» — причал «Притыка» перевезли порядка двух тысяч пассажиров. Его протяженность составляет 24 километра, время в пути — 1,5 часа. Работает маршрут только в выходные и праздничные дни до 25 сентября.

Оплачивать проезд на речном транспорте Подмосковья можно как наличными деньгами, так и «Стрелкой» или банковскими картами. Можно также перевозить багаж установленного размера.