Более 11 тысяч нарушений при покосе травы выявили в Подмосковье

Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья с середины апреля ведут постоянный контроль за зелеными насаждениями во всех муниципальных образованиях области.

«Все нарушения занесены в мобильную диспетчерскую платформу модуль СКПДИ. Особенно запоздали с этим видом работ по содержанию в Коломне, Чехове, Серпухове, Орехово-Зуево, Шаховской и в Шатуре. Из выявленных нарушений устранили уже около 5 000. Остальные данные направлены в администрации муниципалитетов для устранения», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В соответствие со статьей 51 Закона Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» «юридические и физические лица обязаны обеспечивать содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании и прилегающей территории, а также осуществлять контроль за состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие».

Отмечается, что «газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. Скошенная трава удаляется с территории в течение трех суток со дня проведения покоса».