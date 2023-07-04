Подмосковье 04 июля 2023, 09:19 Более 11 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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Пять тысяч ям устранили на региональных дорогах Подмосковья за неделю и еще шесть тысяч — на муниципальных. Итоги недели подвели в Минтрансе Подмосковья.

Наибольший объем работ на муниципальной сети провели в Богородском округе — там отремонтировали более 600 ям. В Балашихе стало на 450 дефектов дорожного полотна меньше, в Рузе — на 400.

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На региональной сети большой объем работ выполнили на дорогах Егорьевска, Коломны, Шатуры, Воскресенска и Орехово-Зуева, где устранили в общей сложности более 1,8 тысячи ям.

В летнее время необходимо уделять особое внимание уборке дорог от мусора. Об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководством правительства региона.