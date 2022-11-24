Подмосковье 24 ноября 2022, 14:00 Более 11 тонн гуманитарной помощи для детских домов Донбасса собрали в Реутове

Читать 360tv в

Волонтеры и жители Реутова собрали 11 тонн гуманитарной помощи для сирот из детских домов Донбасса. Перед отправкой груз доставят в Сергиево-Посадский городской округ.

В Реутове находится одна из главных точек сбора гуманитарной помощи в Подмосковье. Там силами волонтеров и местных жителей для отправки в зону СВО и новые регионы России готовят все — от продуктов до вещей первой необходимости.

Реклама

«Реутов один из первых <...> откликнулся на призыв о гуманитарной помощи. И, конечно же, не осталось в стороне все наше предпринимательское сообщество. Это не только крупные предприятия, но и мелкий бизнес и индивидуальные предприниматели. Все захотели поучаствовать в этой акции», — рассказал советник главы городского округа Реутов Александр Богданов.

Реклама

С первых дней начала СВО реутовская компания «Роском» безвозмездно предоставила складские помещения для сбора гуманитарной помощи.

«Мы всегда находимся в плотном контакте с администрацией города Реутова. У нас имелись свободные складские помещения, и было принято решение выделить часть [их] под размещение гуманитарной помощи, а также несколько комнат для сотрудников, обеспечивающих этот процесс», — рассказал председатель правления Балашихинского потребительского общества Александр Денежкин.

Местные власти благодарны сообществу предпринимателей за оказание посильной помощи. На сегодняшний день из Реутова было отправлено в различные точки более 380 тонн гуманитарного груза.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».