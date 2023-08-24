Подмосковье 24 августа 2023, 15:51 Более 11 млн тонн отходов направили на переработку в Подмосковье с 2019 года Мин ЖКХ

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Реформа по обращению с отходами реализуется в Подмосковье с 2019 года. За это время регион закрыл все мусорные полигоны, создал современные КПО и направил на вторичную переработку более 11 миллионов тонн вторсырья.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, регион является лидером в России по вопросам обращения с отходами. Ежегодно здесь перерабатывается 7,5 миллиона тонн мусора, что составляет порядка 20% от всех отходов в стране. Благодаря современным технологиям уже 11 миллионов тонн мусора направили на вторичную переработку, минуя захоронение на полигонах. Этот объем вторсырья эквивалентен поезду длиной более 155 тысяч вагонов.

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Сейчас в Подмосковье контролируется весь процесс обращения с отходами — от видеонаблюдения на контейнерных площадках до развития производства вторичных материалов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу создать замкнутый цикл.

В регионе установлено более 168 тысяч контейнеров для сбора мусора, которые обслуживают свыше 1,5 тысячи мусоровозов. С начала реформы организовано более 68 тысяч мест накопления твердых коммунальных отходов, в том числе 35 тысяч для юридических лиц и 33 тысячи муниципальных. В 2023 году планируется обустроить еще 3,5 тысячи площадок, в том числе 500 в формате закрытых контейнеров.

Для контроля за состоянием площадок внедрили систему видеонаблюдения. Это позволило оперативнее выявлять и устранять нарушения. Сейчас в Подмосковье работают 664 камеры в 40 городских округах — с их помощью зафиксировали более 10 тысяч нарушений. Камеры значительно сократили жалобы граждан в различные информационные системы.

Кроме того, с 2019 года в области реализуется проект «Мегабак» — это пункты приема вторсырья от населения. На этих площадках жители могут бесплатно сдать шины, бытовую технику, стекло, текстиль, алюминий, пластик, бумагу, картон, батарейки и другое. Всего работают 61 «Мегабак» в 54 городских округах, где собрано около 184 тыс. кубометров вторсырья.

В 2023 году Министерство ЖКХ Московской области продолжит реформу по обращению с отходами, повышая экологическую грамотность населения, проводя уроки и мероприятия.